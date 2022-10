Trabalhadores franceses dos transportes juntam-se à greve nas refinarias

O prefeito de Montreuil, deputado do Partido Socialista Francês, Patrice Bessac, também apoiou as reivindicações dos funcionários da RATP por um aumento salarial.

“Precisamos dar melhores condições de trabalho aos motoristas, contratar mais pessoas, operar mais ônibus. Precisamos aumentar os salários dos motoristas de ônibus, mas também dos professores, enfermeiros e todos os profissionais que ajudam as pessoas todos os dias”, escreveu em um dos as redes sociais.

Na quinta-feira, por convocação do sindicato FNME-CGT, também estão ocorrendo greves entre funcionários da EDF em 8 reatores nucleares do país em apoio ao movimento social do setor petrolífero, que acontece desde 27 de setembro.

No entanto, os sindicatos, em especial a Confederação Geral do Trabalho (CGT), disseram que pretendem continuar a greve em todas as empresas do setor.