Kremlin comenta fala de Zelensky sobre ataque russo a gasodutos: 'Não atiramos no próprio pé'

Sobre os comentários do presidente ucraniano Vladimir Zelensky que insinuou que Moscou planeja atacar sua infraestrutura de transporte de gás, Peskov afirmou que “nós [na Rússia] não costumamos dar um tiro no próprio pé” .

O Kremlin tem alertado o Ocidente sobre as sabotagens no Nord Stream (Corrente do Norte) no mar Báltico e a necessidade de um esforço conjunto para que sejam realizadas investigações sobre a questão, algo que tem sido ignorado ou negado por alguns desses países. De acordo com Moscou, uma investigação própria vai ser realizada.