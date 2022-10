Corte na oferta de petróleo da OPEP+ levará mundo à recessão, diz Agência Internacional de Energia

“A deterioração implacável da economia e os preços mais altos provocados por um plano da OPEP+ para cortar a oferta estão diminuindo a demanda mundial de petróleo. […] Com pressões inflacionárias implacáveis ​​e aumentos das taxas de juros cobrando seu preço, os preços mais altos do petróleo podem ser o ponto de inflexão para uma economia global já à beira da recessão”, disse a agência citada pela Reuters.

O alerta da IEA destaca uma, maior exportador de petróleo do mundo e líder de fato da OPEP.

As perdas reais de oferta provavelmente serão de cerca de 1 milhão de barris por dia e não os 2 milhões de barris anunciados pelo bloco OPEP+ na última quarta-feira (5), conforme noticiado.

Após o anúncio da semana passada, o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu “consequências” não especificadas para as relações com a Arábia Saudita, mas Riad rejeitou as críticas e disse que a medida não era política e visava equilibrar o mercado e conter a volatilidade.