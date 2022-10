MOSCOU, 13 de outubro – RIA Novosti. Os leitores da publicação alemã Die Welt expressaram sua insatisfação depois que o Ministério do Interior alemão publicou informações sobre o aumento do número de homens entre os refugiados ucranianos.

De acordo com o Registro Central de Estrangeiros (AZR), até 24 de fevereiro, o número de homens ucranianos era de aproximadamente 39.000, e até o final de agosto, já havia cerca de 162.000 refugiados dessa categoria no país.

“Os motoristas de grandes SUVs e limusines de luxo com números ucranianos que circulam por toda a Europa Ocidental são, via de regra, homens de todas as idades”, comentou Frank S.

Anteriormente, a Alemanha enfrentou uma escassez de vagas para refugiados da Ucrânia, o que fez com que vários municípios e estados instituíssem uma moratória na recepção de migrantes. Em particular, a Saxônia já não tem fundos suficientes para pagar benefícios sociais. Em algumas cidades da Renânia do Norte-Vestfália, como Bielefeld, o limite permitido para receber migrantes também foi excedido, de modo que os visitantes são redirecionados para albergues em Bochum. Por sua vez, as autoridades da Baviera disseram que não poderiam registrar refugiados e agora os estão enviando para outros estados federais.