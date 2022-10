Global Times: A postura dos EUA afasta os principais aliados deles

Os aliados europeus dos Estados Unidos criticam cada vez mais Washington pela política de “dissociação” do continente e da China, bem como outras decisões que prejudicam a economia da UE, segundo um editorial do jornal chinês Global Times.

Os autores do material chamaram a atenção para as recentes declarações de políticos europeus, em que manifestaram desacordo com a posição dos EUA em relação à China. Assim, o comissário europeu de Comércio, Valdis Dombrovskis, disse que a “separação” da China não é uma opção para os negócios europeus, e também criticou a nova lei americana, destinada a reduzir a inflação, mas na verdade discrimina a indústria automobilística e a indústria de energia renovável da UE . Uma posição semelhante também foi expressa pelo chanceler alemão Olaf Scholz. A controversa lei dos EUA ameaça uma “enorme guerra tarifária”, disse ele.