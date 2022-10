Economia russa dá sinais de melhora apesar das sanções ocidentais, relata jornal britânico

Report This Content

O jornal forneceu diferentes indicadores econômicos na Rússia, incluindo previsões do produto interno bruto (PIB) do país para 2023, atividade comercial e nível de produção em diferentes indústrias que atestam os sinais de recuperação. De acordo com os dados, a situação da economia russa está melhorando após meses de recessão, segundo The Economist.

Um “indicador de atividade atual” elaborado pelo Goldman Sachs — um grupo financeiro multinacional especialista em análises econômicas e de mercado — demonstra a atividade econômica dos países mensalmente, e esse índice indica que a economia russa vem se saindo melhor do que a de alguns países-líderes da União Europeia (UE) há vários meses.

Outros dados fornecidos pelo The Economist revelaram que a produção de carros na Rússia se recuperou após ser atingida pelas sanções ocidentais entre fevereiro e março, o que significa que a indústria conseguiu mudar para fornecedores alternativos fora do Ocidente. Ao mesmo tempo, as importações mensais de mercadorias para a Rússia já ultrapassaram a média do ano passado, acrescentou o jornal.

No início da semana, o Fundo Monetário Internacional (FMI) também revisou sua previsão de contração do PIB da Rússia em 2022 de 8,4%, em abril, para 3,4% em outubro.

Panorama internacional Maioria dos países da União Econômica Eurasiática passou a pagar gás em rublos, diz ministro

The Economist, no entanto, apontou que as sanções ocidentais impostas contra a Rússia em resposta à sua operação militar especial na Ucrânia, bem como a mobilização parcial declarada na Rússia no final de setembro, “feriram as perspectivas de longo prazo da economia da Rússia“. Apesar disso, o jornal observou que a recessão na Rússia está chegando ao fim.

Os países ocidentais tem aumentado a pressão das sanções sobre a Rússia desde o início da operação militar especial na Ucrânia, em 24 de fevereiro. A interrupção nas cadeias de abastecimento levou ao aumento dos preços dos combustíveis e alimentos em toda a UE, elevando a inflação a níveis recordes e fazendo com que o custo de vida disparasse.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia.



Via Sputnik News

