Ciberczar da Alemanha enfrenta demissão por supostos laços com a Rússia – mídia – CMIO

O Conselho de Segurança Cibernética da Alemanha chamou as alegações contra Arne Schonbohm de “absurdas”

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, pretende demitir o chefe da agência nacional de segurança cibernética por supostos contatos com agentes de inteligência russos, informou a mídia alemã na segunda-feira, citando fontes do governo. Arne Schonbohm supostamente teve contato com espiões de Moscou por meio do Conselho de Segurança Cibernética da Alemanha, acusação que a associação nega veementemente.

Schonbohm, que é presidente do Escritório Federal de Segurança da Informação (BSI) do país desde fevereiro de 2016, poderia ter se reunido com a inteligência russa por meio do Conselho de Segurança Cibernética da Alemanha, informou o jornal Bild e o canal de notícias ZDF.

Segundo a ZDF, essa associação inclui a empresa Protelion, com sede em Berlim, que anteriormente operava sob o nome Infotecs GmbH. Diz-se que a Protelion é uma subsidiária da empresa russa de segurança cibernética OAOInfotecs, que, de acordo com o grupo de pesquisa Policy Network Analytics, foi fundada por um ex-funcionário da KGB, o serviço de inteligência soviético.

Autoridades alemãs disseram que estão investigando a questão. “O Ministério do Interior leva a sério os assuntos relatados no fim de semana e está investigando-os de forma abrangente”, disse. disse o ministério em um comunicado.













Segundo o Bild, as autoridades alemãs pretendem agir rapidamente.

“Está sendo examinado como uma rápida mudança de presidente pode ser alcançada”, disse. a agência citou o Ministério do Interior como tendo dito, acrescentando que uma conferência de imprensa conjunta dos dois funcionários prevista para quinta-feira será cancelada.

No entanto, de acordo com a ZDF, a lei alemã torna impossível simplesmente demitir Schonbohm, então as autoridades estão considerando reatribuí-lo a um novo cargo em vez de se livrar dele completamente, disse o veículo.

Enquanto isso, o Conselho de Segurança Cibernética da Alemanha chamou as acusações de interferência russa “absurdo,” argumentando que a Protelion GmbH e seu antecessor só ingressaram na associação em 2020 e “Desde então, não houve discussões nem projetos conjuntos com representantes da empresa.”

Relatos sobre os laços de Schonbohm com a Rússia surgem no momento em que as relações entre Moscou e Berlim entraram em colapso devido aos esforços da Alemanha para apoiar a Ucrânia no conflito em curso.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Exército alemão tem munição para apenas dois dias de guerra – mídia

A Alemanha acusou a Rússia em várias ocasiões de atacar sua infraestrutura digital, mais recentemente em setembro de 2021. Na época, Berlim alegou que Moscou havia montado ataques cibernéticos a políticos alemães antes das eleições gerais. A Rússia negou repetidamente as alegações de orquestrar ataques cibernéticos a países ocidentais.