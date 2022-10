Alemanha relata queda de pressão no oleoduto Druzhba

BERLIM, 12 de outubro – RIA Novosti. O ministro da Economia de Brandemburgo, Jörg Steinbach, anunciou uma queda de pressão no oleoduto Druzhba, em particular, na segunda linha, a causa do vazamento está sendo investigada, informou a agência de notícias alemã dpa.

“Houve uma queda na pressão em Druzhba, em particular, na segunda linha”, disse Steinbach segundo a agência. Com a refinaria em Schwedt, na Alemanha, a ser abastecida com petróleo russo através do oleoduto Druzhba, as partes estão agora a analisar o impacto que o incidente tem no abastecimento de Schwedt.

11:59 Na Sérvia, o estado de emergência com Druzhba foi chamado de continuação dos eventos no Nord Stream

“A causa do vazamento está sendo investigada, ainda não sabemos os detalhes”, acrescentou o ministro.

“Druzhba” é o principal oleoduto através do qual o petróleo bruto entra na Alemanha.

Anteriormente, a operadora polonesa Pern anunciou a despressurização de uma das duas linhas do oleoduto Druzhba que leva à Alemanha. No momento, as causas do incidente são desconhecidas, disse o operador.