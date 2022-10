EUA não devem ‘nada’ a Zelensky – congressista — CMIO

Paul Gosar acredita que Washington não está agindo em seu próprio interesse durante a atual crise Rússia-Ucrânia

O deputado americano Paul Gosar (R-AZ) pediu a Washington que corte a ajuda externa à Ucrânia, que ele argumentou estar sendo usada para financiar um conflito que os EUA deveriam ter “sem envolvimento”. No Capitólio, vários legisladores republicanos condenaram o talão de cheques aberto do presidente Joe Biden para Kiev.

“NÃO MAIS ajuda externa, especialmente para não financiar uma guerra na qual NÃO deveríamos ter envolvimento” Gosar twittou na segunda-feira. “Biden e sua família do crime podem dever a Zelensky, mas a América não deve nada a ele.” acrescentou o legislador.

Um anti-intervencionista convicto e membro da bancada não oficial do Partido Republicano ‘America First’, Gosar emergiu como um dos maiores críticos da política do governo Biden para a Ucrânia. O congressista do Arizona votou contra um pacote de ajuda militar e econômica de US$ 40 bilhões para Kiev em maio e contra um projeto de lei de gastos que oferecia a Kiev outros US$ 12 bilhões no mês passado.

SEM MAIS ajuda externa, especialmente para não financiar uma guerra na qual NÃO deveríamos ter envolvimento. Biden e sua família do crime podem dever a Zelensky, mas os Estados Unidos não devem nada a ele. — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) 9 de outubro de 2022

“A fronteira está aberta, o fentanil está matando centenas de milhares e a inflação está em fúria”. ele escreveu enquanto seus colegas votavam para aprovar o último projeto de lei. “No entanto, a esquerda e a direita do establishment acabaram de votar para enviar outros 12 bilhões para a Ucrânia? Esta é mais a política da America Last.”

A menção de Gosar a Biden “família do crime” Dever um favor ao presidente ucraniano Vladimir Zelensy é provavelmente uma referência à teoria de alguns conservadores dos EUA de que Zelensky ajudou a vitória de Biden nas eleições de 2020 ao recusar um pedido do ex-presidente Donald Trump para reabrir uma investigação de corrupção sobre a lucrativa posição do filho de Biden no conselho de um Empresa de energia ucraniana.

Gosar não é o único republicano a pedir a ambos os partidos que fechem o gasoduto de dinheiro e armas para a Ucrânia. Representante da Geórgia Marjorie Taylor Greene declarado na semana passada que a ajuda dos EUA a Kiev “matou milhares e milhares de pessoas [and] aumentou drasticamente o custo de vida em todo o mundo”, enquanto o deputado da Flórida Matt Gaetz escreveu no domingo que “manter a Ucrânia como uma Meca internacional de lavagem de dinheiro não vale a pena” a ameaça de uma guerra nuclear.