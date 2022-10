'Observadores' do G7 se tornarão alvos militares legítimos se forem enviados à Ucrânia, diz fonte

“Se os países do G7, que já estão participando do conflito fornecendo a Kiev armas, inteligência e orientação de guerra, e treinando combatentes ucranianos, responderem positivamente ao pedido de Zelensky de enviar observadores à Ucrânia, consolidarão permanentemente seus status como parte do conflito, tornando os chamados observadores alvos militares legítimos”, disse a fonte.