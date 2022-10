Peskov comentou sobre a consideração do G7 da transferência de ativos russos para a Ucrânia

MOSCOU, 12 de outubro – RIA Novosti. A consideração na cúpula do G7 da possibilidade de transferir ativos russos para a Ucrânia é “puro banditismo” e “tentativas flagrantes de discutir a possibilidade de legalizar o roubo”, disse Dmitry Peskov, porta-voz do presidente da Federação Russa.

Anteriormente, foi relatado que os países do G7 consideram conveniente explorar maneiras de canalizar os ativos russos para a restauração da Ucrânia, conforme declarado em um comunicado divulgado na terça-feira pelos países do G7.

“Na verdade, estamos falando de tentativas abertas de discutir a possibilidade de legalizar o roubo cometido anteriormente. Provavelmente é estúpido dizer que isso contradiz todas as normas concebíveis e inconcebíveis do direito internacional. Isso é apenas puro banditismo internacional. É muito triste que esses temas estão na agenda de tais fóruns”, disse Peskov, respondendo a uma pergunta sobre como o Kremlin trata a iniciativa apresentada pelos países do G7.