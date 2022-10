Assange testa positivo para Covid-19 na prisão — CMIO

O editor do Wikileaks foi colocado em bloqueio 24 horas por dia, 7 dias por semana em Belmarsh, relata sua esposa

O fundador do Wikileaks, Julian Assange, testou positivo para Covid-19 e está sendo mantido em total isolamento na prisão de Belmarsh, enquanto continua lutando contra a extradição para os EUA, sua esposa Stella disse à imprensa na segunda-feira.

“Os próximos dias serão cruciais para sua saúde geral”, disse o advogado, que se casou com Assange em março, a repórteres, acrescentando “Ele agora está trancado em sua cela por 24 horas por dia.” Assange ficou doente na sexta-feira com tosse e febre e recebeu paracetamol antes de testar positivo para o vírus no dia seguinte, disse ela.

O australiano se candidatou no início de 2020 para ser libertado sob fiança devido a uma condição pulmonar crônica da qual sofre há mais de uma década, colocando-o em uma categoria de alto risco para infecção por Covid-19. No entanto, seu pedido foi recusado, e um tribunal do Reino Unido decidiu no início deste ano que ele pode ser extraditado para os EUA para enfrentar acusações de espionagem e hackers por tornar públicos documentos confidenciais do Pentágono.













A saúde do editor do Wikileaks sofreu visivelmente durante seu confinamento em Belmarsh, onde ele está confinado desde que o governo equatoriano revogou seu status de asilo em 2019. Ele perdeu uma quantidade significativa de peso e a capacidade de falar de forma coerente após seu encarceramento, levando as autoridades prisionais a levá-lo para a ala hospitalar. Em dezembro, ele sofreu um derrame, deixando-o com uma pálpebra caída, problemas de memória e danos neurológicos aparentes, de acordo com sua esposa, que disse que o incidente foi desencadeado pelo estresse dos processos de extradição em andamento.

Antes de sua prisão, Assange passou sete anos em prisão domiciliar de fato na embaixada equatoriana em Londres, tendo fugido para lá para evitar a extradição para a Suécia por acusações de crimes sexuais que foram retiradas. Embora tenha cumprido pena há muito tempo pela única acusação feita contra ele no Reino Unido – pular fiança em relação ao caso sueco não mais existente – ele permanece encarcerado aguardando extradição para os EUA.

Enquanto um tribunal do Reino Unido inicialmente decidiu a seu favor contra a extradição, concordando com seus advogados que ele seria mantido em condições nos EUA que facilmente provocariam suicídio, essa decisão foi revertida no ano passado.

Assange enfrenta uma sentença de 175 anos por acusações de ter vazado documentos secretos que recebeu de um analista do Exército dos EUA sobre as guerras do Afeganistão e do Iraque. Os apoiadores do Wikileaks argumentaram que ele estava apenas praticando jornalismo publicando os documentos, que foram redigidos para remover algumas informações confidenciais, e acusaram Washington de retaliação contra o veículo por expor seus próprios crimes de guerra.