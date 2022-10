Chefe de serviço secreto britânico: não há sinais de que Rússia considere usar armas nucleares

Falando no programa Today da Radio 4 da BBC, no Reino Unido, o chefe do GCHQ — um serviço de inteligência britânico — sir Jeremy alertou que qualquer conversa sobre armas nucleares era “muito perigosa” e, assim como outras autoridades ocidentais, sugeriu que não há qualquer sinal de que Rússia esteja planejando o uso de armas nucleares.