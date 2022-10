Tokayev se tornou o primeiro candidato registrado nas eleições no Cazaquistão

ASTANA, 12 de outubro – RIA Novosti. O atual presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, tornou-se o primeiro candidato registrado para a eleição presidencial, de acordo com a transmissão da reunião da Comissão Eleitoral Central, realizada na quarta-feira.

Os documentos sobre a nomeação de Tokaev como candidato presidencial nas próximas eleições foram recebidos pela Comissão Eleitoral Central em 7 de outubro, e a CEC tomou uma decisão sobre o cumprimento dos requisitos para candidatos em 8 de outubro.

“Peço que votem pela adoção da resolução sobre o registro de Tokayev Kassym-Jomart Kemelevich como candidato à presidência da República do Cazaquistão nas eleições presidenciais extraordinárias marcadas para 20 de novembro de 2022. Quem apoia? Por unanimidade, agradeço A resolução está sendo adotada”, disse o presidente da Comissão Eleitoral Central, Nurlan Abdirov, falando na reunião.

Assim, acrescentou, a CEC registrou Tokayev como candidato presidencial.

Como explicou o secretário da Comissão Eleitoral Central Mukhtar Erman, de acordo com os protocolos das comissões eleitorais territoriais, procurações coletaram assinaturas em apoio a Tokayev de 399.809 cidadãos em todas as regiões do país, 141.045 delas foram verificadas, 140.167 foram reconhecidas como autênticas.

Representantes da Comissão Eleitoral Central entregaram o certificado do candidato ao confidente de Tokayev – o líder do partido governante Amanat, o presidente dos Mazhilis (câmara baixa) do parlamento Yerlan Koshanov.

As eleições presidenciais antecipadas no Cazaquistão serão realizadas em 20 de novembro. Tokayev participará deles como candidato da coalizão popular de forças sociopolíticas.

Um candidato presidencial deve ser cidadão da república de nascimento, ter vivido no Cazaquistão nos últimos 15 anos e ter ensino superior. O candidato deve ter idade mínima de 40 anos, sufrágio ativo, experiência mínima de cinco anos no serviço público ou cargo eletivo e ser fluente no idioma estadual.

De acordo com a legislação, para se inscrever como candidato, os candidatos devem receber folhas para coleta de assinaturas em seu apoio. O CEC informou anteriormente que cada candidato deve coletar pelo menos 118.273 assinaturas de eleitores válidas.

A fase de inscrição dos candidatos terminará às 18h00 (15h00, horário de Moscovo) do dia 21 de outubro, após o que terá início o período de campanha pré-eleitoral, que durará até ao “dia do silêncio” na véspera das eleições, ou seja, , até 00h00 de 19 de novembro (21h00, horário de Moscou, 18 de novembro).