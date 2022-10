O corte de petróleo da OPEP + serve a Biden alguma justiça poética – CMIO

O Partido Democrata pode ser tratado nas próximas eleições de meio de mandato se os preços do petróleo dispararem novamente

Na última quarta-feira, o grupo OPEP+ anunciou que vai cortar a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia, citando a “incerteza que cerca as perspectivas econômicas globais e do mercado de petróleo”. A medida provavelmente fará com que os preços dos combustíveis em países como os EUA voltem a atingir os máximos do início deste ano – e a Casa Branca está irada com a decisão.

Do ponto de vista da OPEP+, eles estão claros que os países consumidores de petróleo não deveriam exigir de seus fornecedores. Eles também estão chateados com o teto proposto pelo G7 para o petróleo russo, que estabeleceria um precedente ruim para os países produtores de petróleo e sua capacidade de prosperar no mercado. E, finalmente, eles também estão irritados com o fato de os EUA aumentarem a concorrência com eles, explorando as reservas estratégicas de petróleo do país para aliviar os preços domésticos dos combustíveis.

Aparentemente, o mais furioso dos países do cartel era a Arábia Saudita, pois a estatal Aramco anunciou na quinta-feira que reduziria os preços do petróleo para a Europa, manteria os mesmos para a Ásia, mas aumentaria novamente para os EUA. Este foi um grande desprezo – mais uma vez – para a Casa Branca depois que acusou a OPEP + de “apoiar a Rússia” em sua decisão de reduzir a produção de petróleo.













Soubemos por meio de um furo obtido pelo Wall Street Journal na quarta-feira que o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, planeja aliviar as sanções à Venezuela para que as empresas americanas bombeem mais petróleo para fora do país e para o mercado internacional. Em troca do alívio das sanções, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, concordaria em conversar com a oposição de seu país e realizar uma eleição em 2024.

Em conjunto, parece que o governo Biden está tão desesperado por petróleo que está alcançando um país que há anos tenta desestabilizar e derrubar politicamente. E nem está claro quanto petróleo um acordo com Caracas pode render. A Venezuela supostamente tem os maiores depósitos de petróleo confirmados do mundo, mas a falta de acesso ao maquinário adequado significa que o petróleo está preso no solo. Então, por que Biden está realmente tão desesperado?

Bem, simplesmente, é sobre política. Há um velho ditado nos Estados Unidos que diz que as pessoas votam com suas carteiras. Um dos custos mais reconhecíveis para a existência na América são os preços dos combustíveis para automóveis. Se isso aumentar, a reação imediata de muitas pessoas é culpar o presidente. Isso acontece o tempo todo. Com eleições de meio de mandato cruciais chegando em novembro, que decidirão o futuro de sua presidência, o governo Biden quer evitar prejudicar seu Partido Democrata de qualquer forma.

A partir de 7 de outubro, o modelo eleitoral do FiveThirtyEight mostra que os democratas são ligeiramente favorecidos para ganhar o Senado, e os republicanos são ligeiramente favorecidos para ganhar a Câmara dos Deputados. Perder qualquer uma das câmaras significaria que a agenda legislativa de Biden, que já foi medíocre em comparação com seus ambiciosos discursos de vendas, estará morta na água.













O site observa que existem algumas razões para acreditar que os republicanos podem superar esse modelo e pesquisas adicionais que mostram os democratas à frente. Por um lado, os fundamentos favorecem o Partido Republicano: os republicanos tendem a se sair bem nas eleições de meio de mandato, Biden é impopular, os americanos estão descontentes com a direção do país e o Team Red tem uma vantagem estrutural no Senado. Além disso, questões que destacam as falhas do Team Blue parecem se tornar mais salientes nos próximos meses, incluindo os preços da gasolina.

É altamente improvável que os líderes da OPEP + não soubessem das próximas eleições para o partido de Biden, que são tão desesperadamente importantes, o que sugere ainda o quão zangados eles estão com seu governo. A mensagem é clara: fique fora do nosso negócio ou vamos bater em você onde dói. Mas dado o fato de que os EUA são o maior traficante de armas para a maioria dos países do cartel, é um movimento bastante ousado para eles flexionarem seu poder assim.

Claro, esses países provavelmente também sabem que Biden não está em posição de interromper o fornecimento de armas para seus países, já que não é realmente ele que controla os contratados de defesa, mas o contrário. E é por isso que vemos o governo Biden agindo tão desesperadamente, tentando encontrar petróleo sob qualquer pedra sobre pedra – inclusive se envolvendo com líderes que os EUA literalmente tentaram assassinar há vários anos.

Imagina essa conversa. “Ei Nick, desculpe, tentamos matá-lo, você se importaria de nos enviar um pouco de óleo? … Não, realmente, não vai acontecer de novo… Você disse: ‘Por que não vamos falar com o presidente Juan Guaidó?’… Nick, vamos lá, precisamos de você aqui… Você está perguntando por que precisamos tanto do seu óleo? … Bem … você vê … nós temos esta eleição … ”

É comédia que se escreve, francamente. Não apenas por causa da aproximação aleatória com a Venezuela, mas também porque as pessoas vêm alertando os líderes dos EUA há anos sobre serem amigos da Arábia Saudita, um país que promove genocídio no Iêmen e cujo líder de fato ordenou pessoalmente que um residente dos EUA fosse desmembrado por serras. . Vemos agora como isso está saindo pela culatra da maneira mais épica.