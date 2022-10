FMI e Banco Mundial soam alarme sobre recessão — CMIO

A economia global está desacelerando e o crescimento pode parar completamente no próximo ano, afirmam ambas as instituições

A economia mundial pode mergulhar em recessão no ano que vem, à medida que os bancos centrais aumentam as taxas de juros para combater a inflação, mas estão parando o crescimento no processo, segundo o presidente do Banco Mundial, David Malpass, e a diretora do FMI, Kristalina Georgieva. Os dois falaram em uma discussão virtual conjunta na segunda-feira.

“Há um risco e um perigo real de uma recessão mundial no próximo ano,” Malpass afirmou, observando que a desaceleração do crescimento nas economias avançadas e a depreciação da moeda em muitos países em desenvolvimento estão sinalizando uma deterioração da economia global.

“Os esforços de desenvolvimento estão enfrentando uma crise em meio a uma vasta gama de problemas,” ele adicionou.

Georgieva concordou que “o risco de recessão aumentou,” lembrando que os países que juntos respondem por um terço do PIB mundial correm o risco de entrar em recessão. Essas nações podem experimentar um crescimento negativo durante o último trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, acrescentou.













De acordo com estimativas do FMI, as perdas globais com a desaceleração econômica podem chegar a US$ 4 trilhões até 2026, o que equivale ao tamanho do PIB da Alemanha. No entanto, Georgieva disse que os formuladores de políticas não podem deixar a inflação se tornar um “trem desgovernado” sem tomar medidas para domá-lo.

Muitos bancos centrais aumentaram as taxas de juros este ano na tentativa de combater com uma política monetária mais apertada a inflação provocada pelo aumento dos custos de energia e o legado de políticas monetárias e fiscais frouxas da era da pandemia. O Banco Central Europeu elevou sua taxa de referência em 75 pontos-base sem precedentes no mês passado, após um aumento de 50 pontos-base em julho, o primeiro em mais de uma década. O Federal Reserve dos EUA apresentou vários aumentos nas taxas, enquanto o Banco da Inglaterra anunciou o aumento mais acentuado da taxa de juros em mais de 20 anos em agosto, elevando sua taxa de referência em meio ponto percentual para 1,75% no sexto aumento da taxa desde dezembro.

