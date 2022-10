Peskov: O Kremlin não quis mostrar nada na reunião dos líderes da Rússia e dos Emirados Árabes Unidos

MOSCOU, 12 de outubro – RIA Novosti. O Kremlin não quis demonstrar nada a ninguém na reunião entre os presidentes da Federação Russa e dos Emirados Árabes Unidos, Vladimir Putin e Mohammed bin Zayed Al Nahyan, disse o secretário de imprensa do líder russo Dmitry Peskov.

“Não queríamos demonstrar nada a ninguém, não se pode dizer que esta é uma reunião calorosa sem precedentes, porque o precedente já foi criado, e Putin relembrou esse precedente. Recordou com carinho sua visita aos Emirados Árabes Unidos há vários anos. De fato, Nahyan e Putin desenvolveram relações calorosas muito construtivas e comerciais”, disse Peskov a repórteres, respondendo a uma pergunta se o Kremlin demonstrou suas relações calorosas com os Emirados Árabes Unidos com esta reunião.