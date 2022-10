Bancos indianos evitam comércio de rúpias com a Rússia – Reuters – CMIO

Alguns pequenos credores adotaram a liquidação na moeda nacional, mas os grandes estão cautelosos com as penalidades ocidentais

Grandes bancos indianos estão evitando transações diretas em rúpias com a Rússia devido ao medo de serem alvo de sanções ocidentais, informou a Reuters na segunda-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.

Isso ocorre menos de um mês depois que o Banco Estatal da Índia concordou em implementar um mecanismo simplificado de liquidação em rúpias destinado a impulsionar o comércio mútuo.

Um diplomata indiano disse à agência que os bancos russos solicitaram que os oito maiores credores da Índia organizassem acordos na moeda local, mas não receberam nenhuma resposta.

Esses bancos incluem o maior credor da Índia, o State Bank of India, e também o Punjab National Bank, o Bank of India, o Bank of Baroda e o Central Bank of India. Fontes de instituições de crédito disseram à agência de notícias que sua administração não estava pensando em usar esse mecanismo, pelo menos não ainda.

De acordo com um executivo sênior de um grande banco estatal, as entidades financeiras temem ser punidas pelos EUA e pela UE por negociarem rúpias com a Rússia. “Elas [Western nations] pode nos impor uma sanção, será uma grande perda comercial e de reputação”, disse o banqueiro.

Os bancos indianos que estão expostos ao sistema financeiro internacional aderem a dólares ou euros no comércio com credores russos não sancionados. Eles estão preocupados que seus negócios sejam interrompidos se forem alvo de sanções.

Atualmente, apenas dois pequenos credores, o Yes Bank e o UCO Bank, que têm acordos com o PSCB e o Gazprombank da Rússia, estão usando o mecanismo de pagamento em rupias.

Em setembro, o Economic Times informou que os bancos indianos haviam recebido cerca de 20 pedidos de instituições de crédito russas para abrir contas. A iniciativa de comércio de rupias foi criada para contornar o dólar americano, garantindo assim negócios transfronteiriços ininterruptos entre os dois países.

