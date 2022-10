A OTAN vai acumular estoques de armas no contexto do conflito na Ucrânia

BRUXELAS, 12 de outubro – RIA Novosti. Os ministros da Defesa da Otan discutirão maneiras de cooperar com as empresas de defesa para reabastecer os estoques de armas que foram significativamente reduzidos devido aos suprimentos para a Ucrânia, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, antes das reuniões em Bruxelas dos chefes dos ministérios da defesa dos países do bloco.

“Espero que os ministros concordem em revisar as recomendações sobre estoques de armas, bem como uma cooperação mais estreita com os fabricantes”, disse ele.

Moscou enviou anteriormente uma nota aos países da OTAN por causa do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa afirmou que os países da OTAN estão “brincando com fogo” fornecendo armas à Ucrânia. O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, observou que bombardear a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.