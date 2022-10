Kremlin: Stoltenberg dizer que vitória russa é derrota da OTAN, atesta que aliança luta junto a Kiev

A declaração do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, de que a vitória da Rússia na Ucrânia significaria a derrota da aliança pode ser considerada um reconhecimento do fato de que a Aliança Atlântica luta na Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quarta-feira (12).