Varsóvia aconselhou seus cidadãos a saírem da Bielorrússia à medida que o conflito ucraniano aumenta

Cidadãos poloneses na Bielorrússia devem deixar o país “com os meios comerciais e privados disponíveis”, alertou o governo polonês em orientações para viajantes publicadas em seu site na segunda-feira. Varsóvia publicou orientações semelhantes para os poloneses que permanecem na Rússia no mês passado.

O alerta vem à medida que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia se intensifica, com Moscou atacando locais de infraestrutura em várias cidades ucranianas na segunda-feira em resposta ao que denunciou como um ataque terrorista de Kiev na ponte da Crimeia, a única estrutura que liga a península ao continente russo. .

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, afirmou na segunda-feira ter sido avisado de que a Ucrânia estava planejando um ataque semelhante contra seu país, sugerindo que Kiev “mestres” no Ocidente os estavam colocando à provocação. Em preparação, ele reuniu 15.000 soldados perto da fronteira com a Ucrânia, informando “o presidente da Ucrânia e outros lunáticos” que eles deveriam tentar algo como o ataque à ponte na Bielorrússia, “a ponte da Criméia parecerá flores para eles.”













Varsóvia insistiu que “não somos participantes desta guerra”, declarando “A Polônia é um país seguro” na segunda-feira, mesmo quando o governo começou a inspecionar cerca de 62.000 abrigos antiaéreos para prontidão de combate. A nação do Leste Europeu tem sido uma das mais vociferantes defensoras de medidas econômicas e até militares contra a Rússia e sua aliada Bielorrússia. Foi um dos primeiros países da UE a parar de conceder vistos a cidadãos russos, e o presidente Andrzej Duda sugeriu na semana passada que seu país deveria participar dos EUA “compartilhamento nuclear” programa, no qual Washington posiciona suas próprias armas nucleares no território de seus aliados da OTAN, terceirizando os riscos da prontidão nuclear.