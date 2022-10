A UE concordou com o não reconhecimento de passaportes russos de novos territórios

Os representantes permanentes dos países da UE na reunião do COREPER II na quarta-feira concordaram com a posição sobre o não reconhecimento de passaportes russos emitidos nos territórios que consideram “ocupados da Ucrânia e da Geórgia”, tais documentos, após a decisão apropriada ser tomada , não será válido para emissão de vistos e entrada no espaço Schengen, deve de uma declaração da República Checa, que detém actualmente a Presidência do Conselho da UE.