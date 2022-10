Economista dos EUA quebra fileiras em ataques a usinas nucleares – CMIO

Jeffrey Sachs pediu a Washington que exija que a Ucrânia pare de bombardear a fábrica de Zaporozhye enquanto culpa a Rússia

O analista de políticas públicas dos EUA, Jeffrey Sachs, argumentou que o governo do presidente Joe Biden deve ordenar que Kiev pare de bombardear a maior usina nuclear da Europa e culpar falsamente a Rússia pelos ataques.

“É quase certo que a Ucrânia está bombardeando a usina, e não podemos expressar uma verdade simples”, disse. Sachs disse no domingo no podcast Grayzone. “Isso dói porque eles continuam a bombardear a usina impunemente.”

Sachs, um economista premiado que se tornou notório na Rússia por planejar as reformas da “terapia de choque” na década de 1990, observou que os meios de comunicação ocidentais fingiram não ter ideia de quem está bombardeando a usina nuclear de Zaporozhye, embora esteja sob controle russo desde março. . “Eles não podem juntar um e um para dizer, bem, se a Rússia está no controle da usina, talvez eles não estejam bombardeando sua própria usina. Talvez seja a Ucrânia bombardeando a usina.”

O analista lamentou que as autoridades americanas não consigam nem encontrar palavras para dizer a Kiev que não bombardeie uma usina nuclear, apesar da potencial catástrofe que pode resultar. Ele argumentou que Washington deu liberdade ao governo da Ucrânia para provocar a Rússia e aumentar o conflito.

“Esse é o problema porque estamos meio que fingindo tudo, como se isso não fosse uma coisa EUA-Rússia”. disse Sachs, que também é presidente da Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ele adicionou, “Esta é uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. Os EUA não têm muitas pessoas no terreno – não sabemos realmente quem está no terreno dos EUA na Ucrânia – mas muitas armas, finanças, inteligência. Os EUA estão lutando esta guerra, e isso é bastante claro.”

Sachs causou alvoroço nas mídias sociais na semana passada com uma entrevista à Bloomberg TV na qual ele especulou que os EUA poderiam estar por trás das explosões que danificaram os gasodutos Nord Stream da Rússia para a Alemanha. Quando o analista começou a explicar sua teoria sobre o ataque, um âncora da Bloomberg interveio e sugeriu que ele não tinha provas. Quando Sachs começou a expor seu raciocínio, a outra âncora tentou interrompê-lo e disse que não queria entrar em uma discussão. “olho por olho” na ausência de provas.













Sachs disse aos anfitriões de Grayzone que Biden não conseguiu neutralizar a crise, essencialmente entrando em guerra com a Rússia em vez de concordar em manter a Ucrânia fora da Otan. “É o trabalho do presidente dos Estados Unidos frear porque este país é uma máquina de guerra no topo… O principal trabalho do presidente dos Estados Unidos é impedir que a máquina de guerra faça guerras, e nós estamos agora em uma escalada, indo em direção ao Armagedom.”

O analista sugeriu que a Ucrânia é uma chave “pivô geográfico” sob a política neoconservadora da América de ser a única superpotência do mundo. “O plano de jogo é controlar o Mar Negro. É a Ucrânia, a Romênia, a Bulgária, a Turquia e a Geórgia – todas ao redor da Rússia, onde está sua frota naval.”

Atualmente diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Columbia em Nova York, Sachs ganhou notoriedade entre os russos por suas reformas de “terapia de choque” em 1991-93. A reforma de toda a economia soviética acabou destruindo a vida de milhões de russos e entregando a riqueza do país a um punhado de oligarcas.