Nova Zelândia divulga plano para taxar peidos de vaca – CMIO

A Federated Farmers, um grande grupo de lobby, disse que a proposta tributária “arrancar as entranhas da pequena cidade da Nova Zelândia”, e coloque “árvores onde costumavam ser fazendas”.

“Os Agricultores Federados estão profundamente impressionados com a opinião do governo sobre a… proposta e estão preocupados com o futuro de nossos membros”, disse o presidente nacional do grupo, Andrew Hoggard.

Beef and Lamb New Zealand e DairyNZ também expressaram preocupação, com a última organização dizendo que, embora o anúncio de terça-feira tenha sido “outro passo” em direção a um novo sistema, ainda havia muito a fazer para “acertar” para os agricultores.

Dado que quase metade das emissões de gases de efeito estufa da Nova Zelândia estão ligadas ao seu setor agrícola – que possui cerca de 10 milhões de bovinos e 26 milhões de ovelhas – propostas semelhantes de ‘imposto de peido’ foram lançadas no passado. Uma iniciativa em 2003 encontrou grande resistência dos agricultores de todo o país, no entanto, provocando um protesto maciço que viu centenas se reunirem nas ruas de Wellington, alguns trazendo suas vacas e tratores.

Mais recentemente, agricultores na Holanda realizaram grandes manifestações para protestar contra impostos de emissão semelhantes, bloqueando vários armazéns de supermercados enquanto enfrentavam a polícia. Esses protestos continuaram, com vários agricultores presos no mês passado depois de estacionar seis tratores em uma rua de Haia e se recusar a sair.