Prosperidade da UE baseada na China e na Rússia – Borrell – CMIO

O principal diplomata do bloco diz que Bruxelas confiou demais na energia de Moscou e na produção de Pequim

Por muito tempo, a prosperidade da UE dependeu da China e da Rússia, enquanto a segurança foi terceirizada para os EUA, disse o principal diplomata da UE, Josep Borrell.

A declaração ocorre em meio à disparada dos preços da energia e tentativas de conter o fornecimento de petróleo e gás russo como parte das sanções sobre a operação militar de Moscou na Ucrânia.

“Nossa prosperidade foi baseada na energia barata vinda da Rússia. Gás russo – barato e supostamente acessível, seguro e estável. Ficou provado que não [to be] O caso,” Borrell disse em um discurso em uma conferência de embaixadores da UE na segunda-feira.

O diplomata acrescentou que o bloco de 27 membros também depende muito do comércio com a China, assim como do investimento chinês e “produtos baratos”.

“Acho que os trabalhadores chineses com seus baixos salários fizeram muito melhor e muito mais para conter a inflação do que todos os Bancos Centrais juntos”. Borrel argumentou.

Assim, nossa prosperidade foi baseada na China e na Rússia – energia e mercado. Claramente, hoje, temos que encontrar novas formas de energia de dentro da União Europeia, tanto quanto pudermos, porque não devemos trocar uma dependência por outra.

Borrell acrescentou que, enquanto cresce economicamente dependente de Moscou e Pequim, “delegamos nossa segurança aos Estados Unidos”. A dependência excessiva de Washington cria uma sensação de incerteza em Bruxelas, especialmente se a próxima liderança dos EUA for menos favorável à UE, disse ele.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia pode redirecionar fornecimento de carvão da UE

“Quem sabe o que acontecerá daqui a dois anos, ou mesmo em novembro? O que teria acontecido se, em vez de [Joe] Biden, teria sido [Donald] Trump ou alguém como ele na Casa Branca? Qual teria sido a resposta dos Estados Unidos à guerra na Ucrânia? Qual teria sido nossa resposta em uma situação diferente?”

“E a resposta para mim é clara: precisamos assumir mais responsabilidades. Temos que assumir uma parte maior de nossa responsabilidade em garantir a segurança”, disse. afirmou Borrel.

Preocupações com os preços do gás e temores de uma possível escassez também levaram algumas grandes empresas a transferir a produção da UE para os EUA. A Volkswagen, maior montadora da Europa, revelou no mês passado que estava considerando a mudança de fábricas da Alemanha devido ao aumento dos custos de energia.