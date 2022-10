Devido ao envolvimento crescente dos EUA na Ucrânia, Rússia poderá tomar medidas mais duras, diz MRE

O vice-chanceler lamentou “o crescente envolvimento de países do Ocidente no conflito do lado do regime de Kiev”, tendência que se torna evidente com “a incessante ajuda em grande escala, treinamento de militares ucranianos no território de países-membros da Aliança [do Atlântico Norte], fornecimento de inteligência e imagens de satélite em tempo real, incluindo a identificação de alvos para que as Forças Armadas da Ucrânia possam planejar operações e conduzir ataques de artilharia”.