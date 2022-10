Governo do Reino Unido dividido sobre orientação transgênero – The Times – CMIO

O Departamento de Educação está propondo a introdução de banheiros neutros em termos de gênero para estudantes, entre outras medidas de “senso comum”

O mais recente conjunto de propostas do Departamento de Educação do Reino Unido visando fornecer orientação transgênero para escolas britânicas causou alvoroço, informou o The Times na segunda-feira. A medida destacou uma divisão no governo da primeira-ministra Liz Truss e provocou uma reação dos defensores dos direitos das crianças e das mulheres.

As medidas propostas, de acordo com o Times, incluem permitir que alunos trans usem os vestiários da escola antes de seus colegas de classe, permitir que crianças que não se identificam com seu sexo biológico usem o uniforme de sua escolha, além de introduzir o gênero neutro banheiros.

O Departamento de Educação descreveu essas medidas como um meio de desarmar uma “guerra cultural” sobre a identidade de gênero nas escolas e recrutou a ajuda da Comissão de Igualdade e Direitos Humanos, além de levar os médicos a elaborar o guia enquanto tentavam evitar criar focos políticos.

No entanto, a questão parece já ter causado uma divisão no novo governo do Reino Unido, já que a secretária do Interior, Suella Braverman, está pressionando por uma linha mais dura em relação ao gênero e insiste que os espaços de sexo único são “realmente importantes, principalmente nas escolas”.

A primeira-ministra Liz Truss também expressou uma postura mais conservadora em relação aos direitos de gênero, tendo declarado durante sua campanha que mulheres trans não eram mulheres e que “menores de 18 anos não deveriam poder tomar decisões irreversíveis sobre seu próprio futuro”.













Enquanto isso, um grupo de ativistas dos direitos das mulheres e de gênero também emitiu uma mensagem ao governo do Reino Unido em resposta à orientação proposta, criticando as medidas como inseguras, um passo em falso perigoso e “misoginia regressiva”.

“O sexo é real. É importante”, disse a ativista dos direitos de gênero Helen Joyce ao Daily Mail. “Todos nós sabemos disso. Milhares de nós lutamos para aumentar a conscientização sobre os danos que a ideologia de gênero está causando às crianças vulneráveis”.

Enquanto isso, um porta-voz da Safe Schools Alliance disse: “Estamos absolutamente chocados com esta última inépcia do Departamento de Educação. Este não é um ‘ponto de inflamação político’ ou uma ‘guerra cultural’, é mais uma vez uma falha nacional grave de salvaguarda.”

De acordo com o Times, o Departamento de Educação enfatizou que a lista de medidas propostas não é final. Além disso, não se espera que o guidance seja obrigatório, uma vez que eventualmente seja publicado antes do final do ano.