França ameaça Belarus com novas sanções por apoiar ações da Rússia na Ucrânia

“A questão de Belarus certamente será levantada na reunião do G7 de hoje. É necessário enviar um alerta a este país: qualquer apoio às ações da Rússia na Ucrânia implicará em sanções adicionais”, disse Colonna à emissora France Inter.

Os líderes do G7 (grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) programam realizar uma reunião extraordinária on-line ainda nesta terça-feira. Os participantes planejam discutir as consequências dos recentes ataques da Rússia a alvos ucranianos. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky vai participar de uma videochamada no início da reunião.