O fundador da VK e do Telegram, Pavel Durov, se recusou oficialmente a completar 38 anos, citando “tempos difíceis no mundo”

O empresário bilionário de mídia social Pavel Durov decidiu “cancelar” seu aniversário de 38 anos, segundo post que fez no Telegram, plataforma que fundou com o irmão em 2013. “Devido aos tempos difíceis no mundo”, Durov continuará com 37 anos, escreveu ele, agradecendo a seus seguidores por seus desejos de aniversário.

Ele não detalhou o “tempos inquietos” comenta, permitindo que seus seguidores preencham os espaços em branco.

Em 2006, Durov fundou a VKontakte (VK), que logo se tornou a rede social mais popular da Rússia. Ele lançou o Telegram sete anos depois após reclamar que todos os outros aplicativos de mensagens do mercado “chupar” e continua usando seu canal na plataforma para destacar falhas de segurança em concorrentes como o WhatsApp. O Telegram possui mais de 700 milhões de usuários mensais.

O empresário de mídia social deixou a Rússia em 2014, evitando a pressão do governo para entregar dados de usuários da VK sobre os líderes dos protestos Euromaidan na Ucrânia, apoiados pelos EUA, e atualmente mora em Dubai, onde se diz ser o habitante mais rico dos Árabes Unidos. Emirates a partir de 2021.

Durov comemorou seu 37º aniversário postando uma lista de “3 coisas subvalorizadas e 7 supervalorizadas na vida” para o Telegram. O bilionário aparentemente valoriza o sono, a natureza e a solidão, enquanto despreza as grandes cidades, moda, imóveis e mídias sociais, entre outras coisas.