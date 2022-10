UE declara enviado da Nicarágua persona non grata — CMIO

Bruxelas abriu a porta ao embaixador em resposta à expulsão do representante do bloco

A UE ordenou que o embaixador da Nicarágua deixe Bruxelas em um movimento de olho por olho. No mês passado, o país centro-americano forçou a saída do enviado do bloco em meio a tensões bilaterais.

Em um comunicado publicado na segunda-feira, funcionários em Bruxelas explicaram que a UE agiu em “resposta à decisão do governo da Nicarágua em 28 de setembro de declarar o chefe da Delegação da UE na Nicarágua como persona non grata”.

Os representantes do bloco acrescentaram que considerava a decisão de Manágua “injustificado”.

Além do enviado da UE, o governo da Nicarágua também expulsou o embaixador da Holanda e rompeu relações diplomáticas com Amsterdã no início de outubro. As autoridades de Manágua citaram a iniciativa do país europeu “posição intervencionista e neocolonialista” como motivo da mudança.

Comentando a última decisão da UE, seus representantes notaram que Bruxelas continua a apoiar o povo nicaraguense e reafirmaram seu compromisso com a “defender a democracia, o Estado de direito e os direitos humanos” no país centro-americano.













“A atual crise política na Nicarágua deve ser resolvida por meio de um diálogo genuíno entre o governo e a oposição”. a declaração lida.

Os EUA e a UE têm criticado cada vez mais o governo de Daniel Ortega nos últimos anos, devido ao autoritarismo percebido do presidente nicaraguense. Manágua, por sua vez, acusou os EUA e outras potências ocidentais de interferir em seus assuntos internos.

Em novembro de 2021, a Casa Branca descartou a eleição presidencial na Nicarágua como uma “farsa, falso,” com a maioria dos partidos e líderes da oposição detidos ou impedidos de votar. As alegações foram ecoadas pela Organização dos Estados Americanos.

As sanções da UE que entraram em vigor vários meses depois visavam autoridades nicaraguenses que se acredita serem responsáveis ​​pelo suposto enfraquecimento da democracia e dos direitos humanos no país, incluindo o filho e a esposa de Ortega, que atua como vice-presidente.