Em uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia na segunda-feira (10), o presidente russo Vladimir Putin disse que os ataques de mísseis de Moscou foram uma resposta não só ao ataque à ponte da Crimeia, mas a uma longa lista de atos terroristas executados por Kiev nos últimos meses visando a infraestrutura russa e até mesmo as próprias cidades e pessoas da Ucrânia.

“Acho que a Rússia alertou que um ataque à infraestrutura crítica, como a ponte da Crimeia, representaria uma linha vermelha e que, se a Ucrânia a cruzasse, a natureza do conflito seria transformada. E então eu acho que estamos vendo uma manifestação disso. Rússia não blefa”, disse Scott Ritter, ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA e analista militar independente.

“ Não sei o que a Ucrânia pensava que iria conseguir ao atacar a ponte da Crimeia . Não sei se o sentimento momentâneo de realização vale este preço. Essa é uma pergunta que só a Ucrânia pode responder quando a extensão total da retaliação for entendida. Mas essa retaliação pode ser estendida ao longo do tempo e provavelmente será devastadora. Esta é uma tragédia para a nação ucraniana. Não estou dizendo que a Rússia fez isso injustificadamente – estou dizendo que não precisava acontecer. E a culpa recai completamente sobre a Ucrânia por atacar a ponte da Crimeia”, acrescentou Ritter.

O analista apontou que, durante os oito meses que decorreram até este momento, Moscou tem restringido em grande parte a operação militar especial aos alvos militares ucranianos. Mesmo os ataques de segunda-feira visavam alvos legítimos sob as leis da guerra, observa Ritter.

Independentemente do que aconteça a seguir, Scott Ritter notou que era importante enfatizar que os EUA e seus aliados são “100% responsáveis pela totalidade deste conflito”, começando com o golpe do Euromaidan em 2014 até a sua falta de vontade ou incapacidade de obrigar Kiev a aplicar os acordos de Minsk, que ele disse comprovar “uma vergonha destinada a ganhar tempo para que a OTAN pudesse treinar militares ucranianos [para torná-los] capazes de resolver a situação de Donbass pela força militar”.