Movimento da OPEP equilibra ‘caos que os americanos criam’ – Kremlin – CMIO

Dmitry Peskov chamou a decisão do grupo de reduzir a produção de petróleo como uma “vitória do bom senso”.

A decisão de cortar a produção de petróleo tomada no início desta semana pela OPEP e aliados é um “vitória para o bom senso,”, disse Dmitry Peskov, secretário de imprensa do presidente russo, Vladimir Putin.

“Não estou inclinado a dizer que isso é algum tipo de vitória para nós. Não. Esta é uma vitória para o bom senso”, disse ele no canal de TV Russia-1 no domingo.

Peskov observou que Washington procura impor suas decisões sobre o mercado de petróleo e manipular os preços, mesmo ao custo de desestabilizar o mercado global de energia. Ele já foi parcialmente bem-sucedido, acrescentou, tendo aproveitado suas próprias reservas e influenciado a UE a introduzir um teto para o preço do petróleo em seu último pacote de sanções. No entanto, segundo o porta-voz, a OPEP+ pode contrabalançar tais medidas.

“E o fato de [these actions] são contrariadas pelo trabalho equilibrado, ponderado e planeado dos países que assumem uma posição responsável na OPEP+, incluindo o nosso país, é muito bom. Isso pelo menos equilibra um pouco o caos que os americanos estão criando”, enfatizou Peskov.

A Opep+ anunciou no início desta semana que os países que compõem o grupo reduzirão a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia a partir de novembro. Os cortes serão distribuídos com base nas cotas do acordo da Opep+ a partir de agosto de 2022. A redução da produção teve como objetivo estabilizar o mercado global de petróleo antes de uma queda sazonal na demanda e em meio a temores de uma recessão global.

Enquanto isso, segundo relatos, a Rússia pode reduzir sua produção em mais do que o valor prescrito pela OPEP + devido às novas sanções.

O presidente dos EUA, Joe Biden, expressou decepção com a decisão da OPEP +, enquanto a chefe do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, chamou a medida de “inútil e imprudente.”

