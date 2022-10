Ministros do G7 exploram formas de garantir a reconstrução da Ucrânia com fundos da Rússia

Nesta terça-feira, em reunião extraordinária , os ministros do G7 (grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) se reuniram após a retaliação russa a Kiev na segunda-feira (10).

Dentre os temas discutidos, os ministros garantiram todo apoio financeiro, humanitário, militar e diplomático ao presidente ucraniano Vladimir Zelensky, que inclui a utilização de ativos russos congelados no exterior para a reconstrução do país.

“Garantimos ao presidente Zelensky que não nos intimidamos e somos firmes em nosso compromisso de fornecer o apoio que a Ucrânia precisa para defender sua soberania e integridade territorial”, disse o G7 em comunicado conjunto. “Nós continuaremos a fornecer apoio financeiro, humanitário, militar, diplomático e legal e permaneceremos firmes com a Ucrânia pelo tempo que for necessário.”

Os ministros declararam ainda estarem “profundamente preocupados com os danos deliberados” aos gasodutos Nord Stream (Corrente do Norte), afirmando que as investigações em curso são bem-vindas.