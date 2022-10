Preços do gás na Europa caem para mínimos de três meses — CMIO

Os futuros de novembro no hub holandês de TTF caíram devido ao clima mais quente do que o esperado e ao aumento dos embarques de GNL

Os preços do gás europeu caíram para uma baixa de três meses na segunda-feira, mostram dados da London Intercontinental Exchange.

Os futuros de novembro no hub TTF na Holanda caíram até 7,8%, para € 144 por megawatt-hora (US$ 140) no início do pregão, o menor intradiário desde 1º de julho. -hora por volta das 10:00 GMT. No entanto, eles ainda caíram quase 10% nos últimos cinco dias de negociação.

A semana anterior viu a queda mais acentuada nos preços do gás desde o início de setembro. Analistas dizem que o clima mais quente que o normal, que deve durar pelo menos mais duas semanas, trouxe algum alívio ao mercado.

Além disso, apesar da diminuição no fornecimento de gás da Rússia, os países europeus continuam enchendo suas instalações de armazenamento – o nível de reservas em armazenamentos subterrâneos já está próximo de 91%, de acordo com a Gas Infrastructure Europe. Os locais de armazenamento são amplamente preenchidos por gás natural liquefeito (GNL), cujos fluxos, de acordo com dados compilados pela Bloomberg, estão atualmente em seus níveis sazonais mais altos desde pelo menos 2016.

Após o incidente envolvendo os gasodutos Nord Stream no mês passado, o gás russo é atualmente entregue à Europa pela única linha de trânsito restante através da Ucrânia. De acordo com o Operador do Sistema de Trânsito de Gás da Ucrânia, os fluxos através da estação de distribuição de gás de Sudzha são estáveis, totalizando 42,4 milhões de metros cúbicos em 10 de outubro.

