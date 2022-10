UE pede ‘teste de estresse’ de infraestrutura de energia crítica — CMIO

Os recentes atos de sabotagem nos gasodutos Nord Stream mostram a vulnerabilidade do bloco, diz a Comissão Europeia

A Comissão Europeia (CE) pretende trabalhar com os países da UE para testar a principal infraestrutura energética do bloco em busca de interrupções inesperadas, disse a presidente da UE, Ursula von der Leyen, nesta segunda-feira em uma conferência em Tallinn, na Estônia.

Ela observou que o “atos de sabotagem contra os gasodutos russos Nord Stream mostraram o quão vulnerável é a infraestrutura crítica” da UE é.

“Precisamos proteger nossa infraestrutura crítica. Precisamos fazer testes de estresse em nossa infraestrutura, identificar pontos fracos e preparar nossa resposta em caso de interrupções inesperadas.” disse von der Leyen. “Trabalharemos com os países membros para realizar esses testes de estresse no setor de energia, bem como em outras áreas de alto risco, por exemplo… infraestrutura elétrica.”

Os gasodutos Nord Stream 1 e 2 perderam pressão abruptamente no mês passado, após uma série de poderosas explosões submarinas na ilha dinamarquesa de Bornholm. O incidente causou grandes vazamentos de gás, com grandes volumes entrando no mar. As rupturas são amplamente consideradas como resultado de sabotagem, realizada por um desconhecido.

As rotas foram projetadas para transportar gás natural russo diretamente para a Alemanha, contornando estados de trânsito, incluindo Ucrânia e Polônia.

Moscou chamou o incidente de ataque terrorista e disse que os EUA, um crítico de longa data da dependência da Alemanha da energia russa, seriam os maiores beneficiados com a desativação das rotas, tanto política quanto economicamente. Washington negou qualquer envolvimento. No entanto, o secretário de Estado Antony Blinken saudou o incidente como um “grande oportunidade” para a Europa “para remover de uma vez por todas a dependência da energia russa”.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Berlim denuncia especulação ‘astronômica’ de Washington

Nenhum dos pipelines estava operacional no momento da violação. Berlim se recusou a certificar o Nord Stream 2 mais recente após sua conclusão no ano passado, e a Rússia interrompeu o fornecimento através do Nord Stream 1 mais antigo no final de agosto, citando problemas de manutenção relacionados a sanções.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT