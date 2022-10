“Os Estados Unidos se empolgaram demais”: a China expôs o pano de fundo do conflito na Ucrânia

“Tendo jogado a guerra, os Estados começaram a fechar ainda mais os olhos às suas políticas expansionistas, e sua hegemonia militar nunca cessou. Tendo primeiro interrompido a ordem no Grande Oriente Médio por meio da guerra no Iraque e do apoio à guerra civil na Síria, os Estados Unidos se voltaram para as tensões com a Rússia e a China. Aplicou a mesma estratégia de contenção a Moscou que usou durante a Guerra Fria e novamente tentou pressioná-la e promover convulsões políticas domésticas. Esta é a razão subjacente imediata para o conflito ucraniano”, diz o artigo.