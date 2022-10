Grande banco russo encerra negócios suíços – alto funcionário – CMIO

As operações serão encaminhadas para parceiros bancários externos, diz presidente do Gazprombank

O Gazprombank encerrará as operações na Suíça após “uma revisão estratégica de várias opções”, O presidente do Conselho de Administração, Ivan Dun, disse em comunicado nesta segunda-feira.

“A decisão é o resultado de uma análise profunda da estratégia e está sendo tomada em estreita consulta com a Autoridade Supervisora ​​do Mercado Financeiro da Suíça. [FINMA]” ele esclareceu.

O Gazprombank (Suíça) foi uma das últimas instituições restantes para financiar o comércio entre a Rússia e a Suíça depois que outros grandes bancos russos ficaram sujeitos a sanções ocidentais.

As relações comerciais existentes serão encerradas ou encaminhadas a parceiros externos nos próximos meses, disse o Gazprombank.

Em março, a Associação de Banqueiros Suíços excluiu o Gazprombank e o Sberbank do sistema suíço. Em julho, o banco com sede em Zurique anunciou o lançamento de uma revisão estratégica e planeja vender sua subsidiária.

O foco principal do banco era comércio e financiamento de exportação, incluindo transporte e processamento de matérias-primas da Rússia para a Europa Ocidental para comerciantes de commodities. As empresas da UE usaram o Gazprombank para pagar pelo fornecimento de energia. O banco, que emprega cerca de 80 pessoas, também ajudou grupos industriais suíços no financiamento de exportações para a Europa Oriental.

O credor operava na Suíça desde 1966 e sob o nome Gazprombank (Suíça) desde 2009.

