WASHINGTON, 12 de outubro – RIA Novosti. A vice-secretária adjunta de Defesa, Sasha Baker, discutiu com o vice-secretário de Defesa Nacional grego, Nikolaos Hardalias, as perspectivas de expandir a presença militar dos EUA na Grécia, disse o Pentágono.

“Os dois líderes trocaram opiniões sobre a expansão da presença militar dos EUA na Baía de Souda e outras áreas da Grécia para fortalecer o apoio à aliança da OTAN, especialmente no Mediterrâneo Oriental, Balcãs, Mar Negro e no flanco sul da OTAN, “, disse o comunicado de imprensa.

As partes também notaram a importância do porto de Alexandropoulis para “acesso sustentável ao flanco leste da OTAN e, especialmente, assistência à Ucrânia”.

Baker agradeceu à Grécia por apoiar a Ucrânia e falou a favor da continuação do diálogo greco-turco para reduzir as tensões na região.

A Rússia já havia enviado uma nota aos países da OTAN por causa do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa afirmou que os países da OTAN estão “brincando com fogo” fornecendo armas à Ucrânia. O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, observou que bombardear a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.