MOSCOU, 12 de outubro – RIA Novosti. O ataque maciço da Rússia à infraestrutura de energia mostrou a fraqueza da defesa aérea das Forças Armadas, escreve o Financial Times, citando autoridades ocidentais e ucranianas não identificadas e especialistas militares.

Os interlocutores do jornal sugeriram que Kyiv enviou parte dos sistemas de defesa aérea para a linha de contato, que expôs a retaguarda.

Anteriormente, as Forças Armadas russas infligiram um ataque maciço com armas de precisão de longo alcance contra os objetos dos sistemas militares de controle, comunicações e energia da Ucrânia. O Ministério da Defesa enfatizou que o objetivo do ataque foi alcançado, e todos os objetos designados foram atingidos.