Congressistas dos EUA propõem barrar vendas de armas à Arábia Saudita por 1 ano

Segundo o texto do projeto de lei, a suspensão temporária impacta “todas as vendas comerciais diretas propostas e vendas militares estrangeiras” de armamento e munições ao reino da Arábia Saudita. A suspensão também incluiria peças de reparação e prestação de serviços do governo e de empreiteiras dos EUA no apoio logístico ao governo saudita.