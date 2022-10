Tribunal decidirá sobre o momento da votação da independência escocesa — CMIO

Nicola Sturgeon quer um novo referendo em outubro próximo, mas críticos afirmam que ela está “se iludindo”

A Suprema Corte da Escócia ouvirá os argumentos nesta semana sobre a permissão de um segundo referendo de independência em outubro próximo. Enquanto os oponentes dizem que não há apetite para outra votação, a primeira-ministra Nicola Sturgeon insiste que tirará a Escócia do Reino Unido de uma forma ou de outra.

Sturgeon anunciou em junho que um referendo seria realizado em 19 de outubro de 2023. Enquanto os eleitores escoceses rejeitaram um referendo de independência de 2014 por 55-44%, Sturgeon argumentou que a votação do Brexit de 2016 – que foi contestada pela maioria dos escoceses – e a eleição neste verão de uma maioria de candidatos pró-independência ao parlamento semi-autônomo da Escócia significava que uma segunda chance de deixar o Reino Unido era necessária.

No entanto, mesmo que o tribunal decida a favor da realização de um segundo referendo, seu resultado não será juridicamente vinculativo sem a permissão da primeira-ministra Liz Truss ou o reconhecimento post-facto pelo Parlamento do Reino Unido em Londres, o que provavelmente não acontecerá.













Se o tribunal decidir contra um referendo, Sturgeon disse à BBC no domingo que seu Partido Nacional Escocês concorreria nas eleições de 2024 em todo o Reino Unido com a única questão de independência, tornando a eleição um “de fato” referendo.

“Apresentamos nosso caso ao povo em uma eleição ou desistimos da democracia escocesa”. ela disse à emissora britânica. “Deve ser o último recurso” ela continuou, acrescentando: “Eu não quero estar nessa posição. Quero um referendo legal”.

Se um referendo fosse realizado hoje, as últimas pesquisas do The Times e do The Scotsman mostram os eleitores rejeitando a independência por 45%-43% e 51%-49%, respectivamente. Além disso, apenas 35% dos eleitores escoceses querem que um referendo seja realizado no próximo ano, enquanto 53% se opõem à votação planejada de Sturgeon, de acordo com uma pesquisa publicada no Daily Record na quinta-feira.

“Nicola Sturgeon está se iludindo – e tentando iludir o povo escocês – quando diz que há um apetite por outro referendo divisivo em sua escala de tempo”. O legislador do Partido Conservador escocês, Donald Cameron, disse à BBC. “A maioria dos escoceses… se opõe resolutamente ao impulso egoísta do primeiro-ministro por uma votação no próximo ano.”