O primeiro-ministro da Estônia reconheceu que “não há muitos elementos restantes” na Rússia intocados por restrições

A unidade nas sanções anti-Rússia está vacilando na UE, disse a primeira-ministra da Estônia Kaja Kallas ao Telegraph do Reino Unido no sábado – mesmo porque o bloco está ficando sem alvos para sua guerra econômica.

“Está se tornando cada vez mais difícil aplicar as sanções. E não restam muitos elementos que possamos sancionar. Esse é o problema”, lamentou ela.

Kallas também culpou “o cansaço da guerra” e “problemas domésticos chegando” pelo interesse cada vez menor dos europeus em sancionar a Rússia.

Os EUA e a UE têm visado a economia russa com sanções desde o início da operação militar de Moscou na Ucrânia em fevereiro, mas enquanto as rodadas iniciais foram aprovadas por unanimidade, as restrições à compra de petróleo e gás russos provaram ser um ponto de discórdia. dado o papel fundamental de Moscou no fornecimento.













Adotar as sanções, independentemente dos danos colaterais às economias e aos cidadãos da UE, deixou o bloco com contas de energia altíssimas e inflação galopante. Enquanto Kallas assegurou ao The Telegraph que “a maioria das pessoas entende que a inflação é como um imposto de guerra”, declarando “pagamos isso em euros enquanto os ucranianos estão pagando em vidas humanas”, protestos contra o aumento do custo de vida e o que é amplamente visto pelos críticos como um conflito por procuração da OTAN surgiram na Áustria, Itália, França e República Tcheca, e provavelmente se intensificarão à medida que o inverno se aproxima.

O primeiro-ministro húngaro Viktor Orban denunciou veementemente o “automutilação econômica” forjado pelas sanções energéticas, enquanto o secretário de Estado para relações internacionais Zoltan Kovacs comparou as medidas a “lançar uma bomba atómica sobre a economia húngara e também sobre a economia europeia.” Budapeste conseguiu obter uma isenção para um teto de preço do petróleo introduzido com o pacote de sanções mais recente, pois recebe gás por gasoduto e não por mar, embora muitos países da UE não tenham mais a opção de canalizar gás russo após a sabotagem do Nord Stream 1 e 2.

Entre os países da UE, a Estônia viu o aumento mais acentuado nos preços da energia em julho em relação ao ano anterior. No entanto, isso não diminuiu o entusiasmo de suas elites pelo conflito na Ucrânia. Em agosto, Tallinn havia enviado mais equipamentos militares para Kiev como proporção do PIB per capita do que qualquer outro país, enviando € 250 milhões (US $ 243 milhões) em ajuda militar à nação que deseja como membro da OTAN, e Kallas pediu na sexta-feira países mais ricos para “encontrar algo que eles possam dar” para a Ucrânia.

Desde o início de 2022, Kiev recebeu mais de 80 bilhões de euros (US$ 78 bilhões) em compromissos de ajuda externa, segundo o Statista.