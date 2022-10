Casa Branca muda política de ataque de drones – NYT – CMIO

As novas regras limitam a autonomia dos comandantes militares em relação aos assassinatos seletivos fora das zonas de guerra

O governo Biden revisou sua política sobre ataques de drones antiterroristas fora das zonas de guerra, em um esforço para minimizar as baixas, disse um alto funcionário do governo falando sob condição de anonimato ao New York Times na sexta-feira, citando um memorando estratégico assinado pelo presidente.

A nova política não se aplica a operações de combate no Iraque e na Síria, que permanecem classificadas como zonas de guerra, já que os EUA supostamente ainda estão lutando contra remanescentes do grupo terrorista Estado Islâmico (EI, anteriormente ISIS/ISIL) nesses países.

No entanto, as novas regras limitarão a ação dos EUA em pontos críticos como Iêmen e Paquistão, bem como no Afeganistão, onde Washington encerrou oficialmente seu envolvimento no ano passado, mas que continua devastado pelo conflito.

Sob a nova política, a aprovação do presidente será necessária para adicionar um suspeito terrorista à lista daqueles que podem ser alvo de morte por cima, e qualquer alvo deve ser considerado um “ameaça contínua e iminente para pessoas dos EUA”, disse o funcionário.

A política revisada restabelece um requisito de “quase certeza” que nenhum civil será ferido em um ataque, afrouxado sob o antecessor de Biden, Donald Trump, e incentiva a captura em vez de matar. Além disso, os militares devem obter a aprovação do chefe da missão do Departamento de Estado no país onde planejam atacar.

A política supostamente declara que os EUA respeitarão a lei doméstica e internacional em relação a seus ataques de drones em outros países, embora não tente explicar como isso poderia ser feito sem o consentimento do governo de um país e a ausência de qualquer Conselho de Segurança da ONU. resolução sobre o assunto, como na Síria.

A conselheira de segurança interna Liz Sherwood-Randall confirmou a existência da nova política, embora tenha se recusado a fornecer quaisquer detalhes ao Times, afirmando apenas que ela instruiu o governo a “atender aos mais altos padrões de precisão e rigor, inclusive para identificar alvos apropriados e minimizar baixas civis.”

O programa de drones dos EUA é notório por seus níveis de “dano colateral”. Documentos confidenciais vazados em 2015 revelaram que até 90% dos mortos em ataques de drones não eram os alvos pretendidos. Os assassinatos direcionados por drones começaram sob o governo Bush após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e aumentaram sob Barack Obama e Donald Trump, apesar das promessas de cada um de acabar com as guerras dos governos anteriores. O número de greves realizadas sob Biden não é conhecido publicamente, pois Trump encerrou a prática de divulgar publicamente esses números.