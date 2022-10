Embaixador de boca suja insulta político alemão — CMIO

Andrey Melnik, conhecido por tweets profanos, atacou um legislador que questionou por que seu filho não está cumprindo seu dever

O notório embaixador da Ucrânia em Berlim, Andrey Melnik, atacou mais um político alemão nas mídias sociais, desta vez por questionar por que seu filho está ficando na Alemanha em vez de lutar na linha de frente. O diplomata é conhecido por tweets carregados de obscenidade dirigidos a figuras públicas na Alemanha e no exterior.

A troca aconteceu no Twitter quando Sven Tritschler, um legislador regional do partido de direita Alternativa para a Alemanha (AfD), zombou de Melnik, que, junto com sua esposa Svetlana, disse à mídia alemã que eles estão pensando em manter seus filhos. na Alemanha por razões de segurança. Os Melniks disseram que seu filho de 20 anos é um estudante no país.

“Eu me pergunto como o Sr. Melnik quer arrastar metade do mundo para esta guerra, enquanto seu filho de 20 anos está confortavelmente estudando na Alemanha em vez de lutar. Os americanos chamam isso de ‘galinha’, Tritschler, um legislador do estado ocidental da Renânia do Norte-Vestfália, escreveu no domingo.

A maioria dos homens em idade militar está proibida de deixar a Ucrânia devido à mobilização que foi declarada depois que a Rússia lançou sua operação militar no país vizinho em fevereiro.













Melnik respondeu rapidamente a Tritschler com palavrões, twittando: “Isso não é da sua conta, sua merda.”

Tritschler respondeu: “Ah, mas é exatamente da minha conta, se os cidadãos alemães devem pagar não apenas pelos seus tanques, mas também pelos estudos de seu filho esquivo, seu fanboy de Bandera.”

O legislador estava se referindo a Stepan Bandera, um líder nacionalista ucraniano que colaborou com as forças de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Melnik descreveu Bandera no passado como um lutador da liberdade, comparando-o a Robin Hood.

O diplomata, que deixará o cargo em Berlim esta semana e voltará a trabalhar em seu país natal, pediu veementemente à Alemanha que envie mais armas pesadas para Kiev. Ele também se tornou famoso por insultar figuras públicas que discordavam dele.

No domingo, Melnik convocou o partido Die Linke (A Esquerda) do país “sujeira esquerdista” durante um discurso no Twitter contra o político de esquerda Ezgi Guyildar, que, como Tritschler, questionou por que seu filho não estava lutando pela Ucrânia em casa.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Enviado ucraniano compara colaborador nazista a Robin Hood

Em maio, Melnik disse que o chanceler Olaf Scholz estava se comportando como “uma salsicha de fígado ofendida”, uma frase alemã usada para descrever uma pessoa de pele fina. A crítica veio depois que Scholz disse que não viajaria para Kiev na época porque o convite do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier para fazer tal viagem havia sido rescindido.

O enviado também disse ao CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, para “foda-se” depois que o bilionário pesou sobre as perspectivas de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.