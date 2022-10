Coreia do Norte define posição sobre negociações com EUA — CMIO

A República Popular Democrática da Coreia (RPDC) não vê nenhum sentido em se envolver em negociações com os EUA e a Coreia do Sul, disse o líder do país, Kim Jong-un.

Em um relatório divulgado pela agência de notícias estatal norte-coreana KCNA na segunda-feira, Kim é citado dizendo que “inimigos ainda têm falado sobre diálogo e negociações enquanto nos colocam ameaças militares.” Ele passou a afirmar que Pyongyang tem “nada para conversar com nossos inimigos, e não sentimos a necessidade de fazê-lo.”

Segundo a KCNA, Kim enfatizou que um sinal claro deve ser enviado às nações que aumentam a situação na região.

Falando durante uma inspeção dos exercícios das unidades de operações nucleares táticas do país, realizadas de 25 de setembro a 9 de outubro, ele observou que a RPDC acompanhará de perto o “situação de segurança instável na Península Coreana e todos os movimentos militares dos inimigos.”

Pyongyang levará “todas as contramedidas militares, se necessário,” Kim foi relatado como dizendo.













Comentando os múltiplos lançamentos de mísseis balísticos pelos militares norte-coreanos nas últimas semanas, o relatório da KCNA disse que a decisão de realizá-los foi tomada no final de setembro em resposta a exercícios militares em larga escala dos EUA e da Coreia do Sul. O disparo dos foguetes, incluindo um que sobrevoou o Japão e aterrissou no Oceano Pacífico na terça-feira passada, teria sido um teste das capacidades de dissuasão de Pyongyang.

Kim alertou que o “agravamento irresponsável da situação pelos regimes dos EUA e da Coreia do Sul” provocará uma resposta ainda mais forte da Coreia do Norte.

Ele reiterou que as forças de combate nuclear do país cumprem o papel de defender o “dignidade, soberania e direito à sobrevivência da RPDC.”

No final de setembro, os EUA, a Coreia do Sul e o Japão iniciaram um exercício antissubmarino conjunto no Mar do Japão – o primeiro exercício desse tipo desde 2017. As manobras contaram com o porta-aviões de propulsão nuclear USS Ronald Reagan, juntamente com outros três navios de guerra. Representando o Japão estava um destróier da classe Asahi, enquanto a Coréia do Sul implantou o destróier Menmu, o Grande.