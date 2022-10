A BAE Systems recebeu pedidos de até 500 novos obuses M777 depois que a arma mostrou novamente seu valor, informou a agência de notícias

A fabricante de armas britânica BAE Systems está negociando com os EUA a possibilidade de retomar a produção do obus M777 depois que a peça de artilharia desempenhou um papel proeminente no conflito na Ucrânia, informou o Wall Street Journal no domingo.

De acordo com a empresa, conforme citado pelo canal, vários países disseram que podem estar dispostos a comprar os obuses, cuja produção está quase encerrada. Diz-se que a empresa está negociando com o Exército dos EUA sobre o reinício do programa.

M777s foram fabricados principalmente no Reino Unido, mas muitas vezes montados nos EUA. Agora, no entanto, a empresa está encerrando a linha de produção, com o último lote de obuses a ser entregue na Índia.

Enquanto isso, a BAE disse à agência que, se as solicitações de possíveis clientes, incluindo vários países da Europa Central, se transformarem em pedidos reais, ela poderá fabricar até 500 novas peças M777.

No entanto, Mark Signorelli, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da BAE, alertou que o interesse nem sempre se traduz em novos contatos. Ele disse que o M777 poderia ser produzido com lucro apenas se a empresa receber um pedido de pelo menos 150 unidades no total.













Ele também observou que o conflito na Ucrânia demonstrou “a eficácia e utilidade de uma ampla variedade de sistemas de artilharia.” Desde o início das hostilidades, Kiev recebeu pelo menos 170 M777s, que têm alcance de até 40 km e podem usar projéteis guiados por GPS, de doadores como EUA, Austrália e Canadá.

De acordo com um oficial ucraniano entrevistado pelo WSJ, a arma marcou muitos pontos com os militares de Kiev devido à sua alta precisão e facilidade de uso, apesar de ter uma taxa de tiro um pouco menor do que vários de seus rivais europeus.

As negociações relatadas sobre a retomada da produção do M777 ocorrem quando a Ucrânia supostamente pediu ao Ocidente armamento de última geração, incluindo mísseis de longo alcance, sistemas de defesa aérea Patriot, caças F-16 e M-1 Abrams e Tanques de leopardo.

Embora os apoiadores ocidentais da Ucrânia até agora tenham se recusado a atender a esses pedidos, eles forneceram a Kiev centenas de peças de artilharia e munições para eles, bem como dezenas de Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS). De acordo com Moscou, este último tem sido frequentemente usado para atacar alvos civis em áreas controladas pela Rússia.

A Rússia advertiu repetidamente o Ocidente contra “bombeamento” Ucrânia com armamento, sugerindo que tal ajuda apenas prolongaria o conflito e infligiria mais destruição e sofrimento à população do país.