Ex-diretor da CIA critica os comentários de Biden sobre o ‘Armageddon’ – CMIO

A Casa Branca deve pressionar Putin discretamente, sugeriu o ex-secretário de Estado Mike Pompeo

O presidente dos EUA, Joe Biden, não deveria ter refletido sobre a ameaça de uma troca nuclear mundial com a Rússia, de acordo com Mike Pompeo, que atuou como secretário de Estado de Donald Trump.

“Ó meu Deus. Em primeiro lugar, esses comentários foram imprudentes”, o ex-funcionário do governo Trump disse a Shannon Bream, apresentadora do ‘Fox News Sunday’.

“Acho que ainda mais importante, eles demonstram talvez um dos maiores fracassos da política externa das últimas décadas, que foi o fracasso em dissuadir [Russian President] Vladimir Putin da mesma forma que o governo Trump fez por quatro anos”, disse. ele adicionou.

Pompeo estava se referindo a comentários que Biden fez na semana passada em que avaliou que as tensões entre a Rússia e os EUA estavam em um nível nunca visto desde a crise dos mísseis cubanos em 1962.













“Não enfrentamos a perspectiva do Armagedom desde [US President John F.] Kennedy”, ele disse na quinta-feira em uma recepção para o Comitê de Campanha do Senado Democrata em Nova York, usando o nome bíblico para uma batalha durante o fim dos tempos.

Membros do governo Trump, incluindo Pompeo, se orgulham de ter sido “duro com a Rússia”, ao contrário das alegações generalizadas dos críticos do ex-presidente de que ele estava de alguma forma em dívida com Putin.

O governo anterior dos EUA começou a enviar armas para a Ucrânia, pressionou a Alemanha para substituir o gás natural da Rússia por suprimentos americanos, impulsionou as implantações da OTAN perto da fronteira russa e antagonizou Moscou.

O governo Biden dobrou essas políticas quando Moscou exigiu concessões da OTAN para diminuir as tensões sobre a Ucrânia. A Rússia citou a recusa dos EUA em garantir o futuro da Ucrânia como uma nação neutra entre as razões pelas quais lançou sua campanha militar contra Kiev em fevereiro.

O conselho de Pompeo a Biden sobre a Rússia foi imitar o governo Trump em “mostrando enorme determinação” e “executar diplomacia silenciosa”, semelhante a como os EUA “sempre recuou contra nossos adversários”.













Washington deve fazê-lo “muito claro para Vladimir Putin que o custo de ele usar uma arma nuclear trará a força não apenas dos EUA e da Europa, mas de todo o mundo contra Vladimir Putin”. ele adicionou.

Antes de servir como secretário de Estado no governo Trump, Pompeo foi diretor da CIA. Ele tem a reputação de ser um falcão vocal, com China, Rússia e Irã entre seus alvos favoritos. Na entrevista da Fox News, ele atacou os três, alegando que eles eram “todos conectados”.

“Esses mesmos iranianos aos quais o governo Biden está dando dinheiro agora estão fornecendo sistemas de armas aos russos para matar ucranianos, e estão fazendo tudo com o apoio tácito do Partido Comunista Chinês”. ele afirmou, referindo-se à suposta compra de drones iranianos pela Rússia.

Ele acredita que o governo Biden “não compreende a conexão entre esses três conjuntos de problemas” e que a segurança nacional americana foi prejudicada como resultado.