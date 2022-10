Casa Branca mudou política de ataque de drones

A publicação ouviu um alto funcionário do governo de Joe Biden, presidente dos EUA, falando sob condição de anonimato. Segundo ele, os EUA revisaram sua política de ataques de drones antiterroristas fora de zonas de guerra.

Descrita em um memorando estratégico, que já foi assinado pelo presidente, a política tem por objetivo minimizar baixas, embora não se aplique às operações de combate no Iraque e na Síria , que permanecem classificados como zonas de guerra pelo governo.

As novas regras limitarão a ação dos EUA em pontos críticos, como Iêmen e Paquistão, bem como no Afeganistão, onde Washington encerrou oficialmente seu envolvimento no ano passado, mas que continua devastado pelo conflito.