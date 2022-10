Provedores do Reino Unido pagarão aos clientes por não usarem eletricidade – mídia – CMIO

A Octopus Energy e a Ovo Energy esperam que seus novos esquemas ajudem a reduzir os riscos de apagões durante o inverno

Os clientes dos fornecedores de energia britânicos Octopus Energy e Ovo Energy podem receber dinheiro de volta por não usar eletricidade durante os períodos de alta demanda de energia, informou o tablóide britânico Mirror na sexta-feira.

As duas empresas planejam lançar esquemas para ajudar a Grã-Bretanha a evitar apagões durante os meses mais frios.

No início desta semana, o National Grid ESO da Grã-Bretanha alertou que o país poderia sofrer uma série de cortes de energia de três horas no próximo inverno se o governo não conseguir garantir importações suficientes de gás e eletricidade.

Os dois fornecedores de energia disseram que recompensarão os clientes com medidores inteligentes por usarem menos energia nos horários de pico. Ambos os novos esquemas fazem parte da caixa de ferramentas da National Grid para manter as luzes acesas neste inverno.

Sob o esquema da Octopus, que é chamado de Saving Sessions e será executado entre novembro de 2022 e março de 2023, os clientes receberão uma média de £ 4 (US $ 4,46) por cada unidade salva durante os prazos específicos. Espera-se que isso permita que os clientes economizem cerca de £ 100 ao longo do inverno.













“Em vez de cortar pedaços inteiros do país se estivermos com falta de gás, podemos recompensar as pessoas por usarem menos energia em horários de pico de demanda”, disse. O CEO da Octopus, Greg Jackson, disse.

“Fomos o primeiro fornecedor de energia a oferecer este serviço aos nossos clientes e esperamos que outros sigam nosso exemplo. Ao fazer isso, podemos tornar os apagões uma coisa do passado e reduzir os custos para todos.”

A versão do esquema de Ovo é um teste chamado Power Move. O fornecedor de energia recompensará os clientes em até £ 100 por mudar o uso de energia para horários fora do pico. O programa vai de novembro de 2022 a março de 2023.

