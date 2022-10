Repórteres da CNN pedem desculpas por filmar cena de assassinato em massa – CMIO

Anna Coren e Daniel Hodge entraram ilegalmente em uma creche tailandesa onde 24 crianças foram mortas

Os jornalistas da CNN Anna Coren e Daniel Hodge emitiram um pedido de desculpas por invadir a cena do assassinato brutal de 24 crianças em uma creche tailandesa. A dupla foi interrogada pela polícia e concordou em deixar a Tailândia.

Os repórteres entraram em um centro infantil na cidade de Uthai Sawan, onde um homem atirou e esfaqueou pessoas antes de assassinar sua própria família e cometer suicídio na semana passada. Trinta e seis pessoas foram mortas, incluindo 24 crianças. Pelo menos uma dúzia de outros ficaram feridos.

“Minhas mais profundas desculpas ao povo da Tailândia, especialmente às famílias das vítimas”, Coren disse em um vídeo divulgado pela mídia tailandesa no domingo. “Sabemos que seu país está passando por um momento doloroso e nunca viemos aqui para causar mais tristeza.”

O vídeo parecia ter sido filmado dentro de uma delegacia de polícia.

Coren e Hodge foram acusados ​​de invadir e filmar uma cena de crime sem permissão. Em um comunicado no domingo, a CNN disse que eles receberam permissão de funcionários do Departamento de Saúde da Tailândia que trabalham no local, mas descobriram depois “que esses funcionários não estavam autorizados a conceder essa permissão”.

A polícia tailandesa retirou as acusações, mas multou Coren e Hodges por trabalharem como jornalistas com vistos de turista. A dupla concordou voluntariamente em deixar a Tailândia, informou a BBC.













A polícia investigou o incidente depois que o Clube de Correspondentes Estrangeiros da Tailândia condenou as ações dos repórteres.

“Isso foi antiprofissional e uma grave violação da ética jornalística”. o clube de imprensa disse em um declaração no sábado.

“A CNN, enquanto isso, deve responder a uma pergunta simples. Uma de suas equipes teria se comportado da mesma maneira em uma cena de crime grave nos Estados Unidos?”

Nas redes sociais, os comentaristas tailandeses ficaram descontentes com a declaração da CNN e o pedido de desculpas de Coren. “Pular de paraquedas por 15 minutos para pegar o chão manchado de sangue de uma cena em que mais de 20 crianças foram mortas não humaniza nada” um blogueiro de crimes escreveu no Twitter. “Você queria sangue. Vá para o inferno.”